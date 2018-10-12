В Москве на матче студентов почтили минутой молчания таланты Кокорина и Мамаева

СЕГОДНЯ 15:16 2018-10-12T15:16:38+03:00

Ранее футболистов арестовали до 8 декабря после двух устроенных ими драк

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Матч студенческой баскетбольной лиги ВТБ между командами МГУ и «Спарта-КубГТУ» (Краснодар), который прошел в четверг, 11 октября, в Москве, начался с минуты молчания. Таким образом молодые спортсмены почтили память таланта футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, арестованных до 8 декабря после двух устроенных ими драк в столице.

Минуту молчания по загубленным талантам объявил ведущий во время разминки. «Мы объявляем минуту молчания по загубленным талантам Мамаева и Кокорина, а также тех ребят, кто в разное время совершил непоправимые глупые ошибки, потеряв тем самым себя в спорте», - приводит слова диктора Ассоциация студенческого баскетбола на своей странице во «Вконтакте».

При этом ведущий выразил надежду на то, что пример Кокорина и Мамаева продемонстрирует молодежи, что «за любой незаконный проступок будешь наказан - будь ты обычный человек или популярный спортсмен».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, по данным правоохранителей, 8 октября футболисты устроили две драки в Москве: сначала они избили водителя на парковке, расположенной на 2-й Бресткой улице, а затем - чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице.

В результате 10 октября в отношении Кокорина и Мамаева было заведено уголовное дело о хулиганстве. А на следующий деньТверской суд арестовал спортсменов на два месяца - до 8 декабря.