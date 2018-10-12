Россия ответила на предложение дать право ОЗХО определять виновных в применении химоружия
В Министерстве иностранных дел РФ ответили на обвинения ряда западных стран в "причастность" России к совершению хакерской атаки на компьютерную сеть Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщается на сайте ведомства.
В российском ведомстве считают, что авторы провокации устроили "очередной антиросийский вброс" в преддверии сессии Исполнительного совета ОЗХО в Гааге, которая пройдет в период с 9 по 12 октября.
«На ней США и Великобритания усиленно продавливают решение о наделении этой организации функцией по установлению виновных в применении химического оружия, что абсолютно нелегитимно, поскольку такими полномочиями обладает исключительно Совет Безопасности ООН», — сообщается в тексте.
Российская сторона не поддерживает данную инициативу. Как отметили в МИД, в случае осуществления она может превратить ОЗХО в некий «карающий» орган.
Согласно сообщению, Россия выступала и будет выступать против химического оружия. В МИД призвали не использовать ситуацию с обвинениями в кибератаках в геополитических играх.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 4 октября министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд объявила о предотвращении «кибератаки на ОЗХО». По ее словам, еще 13 апреля четверо граждан РФ якобы предприняли попытку совершить кибернападение.