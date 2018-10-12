Россия ответила на предложение дать право ОЗХО определять виновных в применении химоружия

СЕГОДНЯ 15:34 2018-10-12T15:34:11+03:00

Россия, вместе с тем, выступала и будет выступать против химического оружия

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В Министерстве иностранных дел РФ ответили на обвинения ряда западных стран в "причастность" России к совершению хакерской атаки на компьютерную сеть Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщается на сайте ведомства.

В российском ведомстве считают, что авторы провокации устроили "очередной антиросийский вброс" в преддверии сессии Исполнительного совета ОЗХО в Гааге, которая пройдет в период с 9 по 12 октября.

«На ней США и Великобритания усиленно продавливают решение о наделении этой организации функцией по установлению виновных в применении химического оружия, что абсолютно нелегитимно, поскольку такими полномочиями обладает исключительно Совет Безопасности ООН», — сообщается в тексте.

Российская сторона не поддерживает данную инициативу. Как отметили в МИД, в случае осуществления она может превратить ОЗХО в некий «карающий» орган.

Согласно сообщению, Россия выступала и будет выступать против химического оружия. В МИД призвали не использовать ситуацию с обвинениями в кибератаках в геополитических играх.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 4 октября министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд объявила о предотвращении «кибератаки на ОЗХО». По ее словам, еще 13 апреля четверо граждан РФ якобы предприняли попытку совершить кибернападение.