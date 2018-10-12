Ямайский спринтер Усэйн Болт забил два мяча в футбольном матче

СЕГОДНЯ 15:39 2018-10-12T15:39:24+03:00

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Усэйн Болт, восьмикратный олимпийский чемпион в спринтерском беге, забил два мяча во втором матче за австралийскую команду «Централ Кост Маринерс». Команда встретилась с клубом «Макартур Саут Вест Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Централ».

Болт еще в начале августа подписал соглашение с австралийским футбольным клубом «Сентрал Кост Мэринерс». С этого момента он начал тренироваться с профессиональной командой, в будущем имея шанс заключить профессиональный контракт. Решение примут после завершения тренировочного периода, который будет длиться восемь недель.

На поле спортсмен вышел в стартовом составе. На 75-й минуте его заменил другой футболист, сообщает «ТАСС».

- У меня невероятные ощущения. Я счастлив, что перешел сюда и доказал миру, что я развиваюсь,- прокомментировал счастливый спринтер.

Чемпионат Автралии по футболу в элитном дивизионе стратует 21 октября. В нем примет участие и Усэйн Болт.