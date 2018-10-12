Метеорологи не ожидают в России суровой зимы

СЕГОДНЯ 15:37 2018-10-12T15:37:45+03:00

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Директор Гидрометцентра Дмитрий Киктев заявил, что в этом году в стране не будет экстремальных холодов.

"В остаток этого года на большей части территории страны, по всей видимости, (погода) будет выше климатической нормы. Зима, в целом, по предварительным прогнозам, также не будет суровой", - заявил Киктев в пятницу на пресс-конференции в Москве.

По словам синоптика, в данный момент нет оснований, которые бы предполагали наступление "ядерной" зимы.

Напомним, ранее синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 12 октября 2018 года.

Ранее kp.ru писал о том, что первые сугробы появятся в отдельных регионах России уже на этой неделе. Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев сообщил, что в начале недели на Урале, на севере Сибири и на Таймыре ожидается дождь со снегом.