2018-10-12T15:45:43+03:00
Политика

Саратовскому экс-министру составили меню на 3,5 тысячи рублей

По словам диетолога Михаила Гинзбурга, «если не на 3,5 тысячи рублей, то на четыре тысячи рублей» построить более или менее внятный рацион питания можно [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Бывший министр труда и занятости Саратовской области Наталья СоколоваБывший министр труда и занятости Саратовской области Наталья СоколоваФото: "КП" Архив
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Диетолог Михаил Гинзбург составил меню для теперь уже бывшего министра труда и занятости Саратовской области Натальи Соколовой, которая была уволена после своих высказываний о прожиточном минимуме.

В частности, доктор медицинских наук решил проверить слова чиновницы о том, что на 3,5 тысячи рублей возможно составить «сбалансированное, но диетическое» меню. Как выяснилось, сделать это можно, правда, в таком рационе будут в основном высоко усваиваемые белки и совсем не будет сахара, соли и сладостей. Между тем норму по овощам и фруктам выполнить удастся.

Диетолог Михаил Гинзбург составил меню для экс-министра труда и занятости Саратовской области Натальи Соколовой

Диетолог Михаил Гинзбург составил меню для экс-министра труда и занятости Саратовской области Натальи Соколовой

«В принципе, если не на 3,5 тысячи рублей, то на четыре тысячи рублей построить более или менее внятный рацион питания можно. Это будет очень полезное диетическое меню», - сказал Гинзбург газете «Известия».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в сети появилось видео, на котором саратовский министр Наталья Соколова говорит о том, что пенсионеры вполне могут прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц. Как выяснилось, такое заявление Наталья Соколова сделала 10 октября после заседания думской рабочей группы.

Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова о пользе жизни на 3,5 тысячи рублей.Саратовский депутат Николай Бондаренко вызвал министра на пищевую дуэль

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