WhatsApp развернул в Индии кампанию против провокационных и лживых новостей

СЕГОДНЯ 16:05 2018-10-12T16:05:45+03:00

В результате распространения ложной информации в Индии за год погибли более 10 человек. Фото: EASTNEWS/AFP

В результате распространения ложной информации в Индии за год погибли более 10 человек

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Мессенджер WhatsApp, который принадлежит Facebook, начал кампанию по борьбе с распространением провокационной и лживой информации, которые ранее стали причиной серии жестоких убийств. Акция проходит в десяти разных городах страны.

"Кампания является частью важной местной инициативы WhatsApp по борьбе с лживыми новостями, которые послужили спусковым крючком для многочисленных случаев самосуда по всей стране", - сообщает издание Reuters.

Отмечается, что в Индии мессенджером WhatsApp пользуются более 200 млн человек.

Для привлечения внимания общественности к кампании привлечены актеры. Они будут разъезжать на автомобилях, выкрашенных в корпоративные цвета WhatsApp, и устраивать спектакли. Таким образом они продемонстрируют, каким образом лживая информация ведет к вспышкам насилия.

В большей степени агрессии присуще глубинкам Индии, где по-прежнему распространены кастовые и религиозные предубеждения.

В начале июля толпа убила пятерых человек в штате Махараштра из-за утверждений об их причастности к торговле детьми. Сообщения распространялись при через приложение WhatsApp.

После вспышки насилия продолжились. Как утверждают некоторые СМИ, всего в этом году подобным образом погибло более десяти человек, многие другие подверглись избиениям.

В связи с распространением агрессии правительство Индии обратилось к компании Facebook с требованием принять меры против распространения провокационных сообщений.

Напомним, ранее в WhatsApp нашли уязвимость, позволяющую хакерам проникать в групповые чаты.