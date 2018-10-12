WhatsApp развернул в Индии кампанию против провокационных и лживых новостей
Мессенджер WhatsApp, который принадлежит Facebook, начал кампанию по борьбе с распространением провокационной и лживой информации, которые ранее стали причиной серии жестоких убийств. Акция проходит в десяти разных городах страны.
"Кампания является частью важной местной инициативы WhatsApp по борьбе с лживыми новостями, которые послужили спусковым крючком для многочисленных случаев самосуда по всей стране", - сообщает издание Reuters.
Отмечается, что в Индии мессенджером WhatsApp пользуются более 200 млн человек.
Для привлечения внимания общественности к кампании привлечены актеры. Они будут разъезжать на автомобилях, выкрашенных в корпоративные цвета WhatsApp, и устраивать спектакли. Таким образом они продемонстрируют, каким образом лживая информация ведет к вспышкам насилия.
В большей степени агрессии присуще глубинкам Индии, где по-прежнему распространены кастовые и религиозные предубеждения.
В начале июля толпа убила пятерых человек в штате Махараштра из-за утверждений об их причастности к торговле детьми. Сообщения распространялись при через приложение WhatsApp.
После вспышки насилия продолжились. Как утверждают некоторые СМИ, всего в этом году подобным образом погибло более десяти человек, многие другие подверглись избиениям.
В связи с распространением агрессии правительство Индии обратилось к компании Facebook с требованием принять меры против распространения провокационных сообщений.
Напомним, ранее в WhatsApp нашли уязвимость, позволяющую хакерам проникать в групповые чаты.