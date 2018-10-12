2018-10-12T16:09:34+03:00
Наука

В Казахстане нашли обломки всех ступеней аварийной ракеты «Союз»

Их обнаружили в радиусе 40 километров от села Талап
Дарья ИВАШКИНА
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В четверг, 11 октября, ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» стартовала с космодрома Байконур, а вскоре стало известно об аварииВ четверг, 11 октября, ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» стартовала с космодрома Байконур, а вскоре стало известно об аварииФото: REUTERS
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В пятницу, 12 октября, завершились поиски в районе аварийной посадки космического корабля «Союз МС-10». Как заявил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов, в Карагандинской области республики российским специалистам удалось найти обломки всех трех ступеней аварийной ракеты.

«Силами российской базы №1, дислоцирующейся в городе Жезказган, обнаружены ступени космического корабля. Первая, вторая, третья ступени, а также двигательная установка системы аварийного спасения обнаружены в радиусе 40 километров от села Талап», - сказал Нурахметов ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 11 октября, ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» стартовала с космодрома Байконур. Однако вскоре после запуска стало известно об «аварии носителя». Стоит отметить, что на борту корабля, направившегося к МКС, находились российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг. Обоим удалось выжить, так как система аварийного спасения корабля (САС) сработала штатно.

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