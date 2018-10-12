2018-10-12T16:43:37+03:00
Политика

«Делаем себе в ущерб»: Путин пошутил о строительстве Белорусской АЭС

По словам главы российского государства, атомная электростанция существенно улучшит ситуацию с энергоснабжением республики и даст Минску новые экспортные возможности
Денис СУХОВ
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«Делаем себе в ущерб»: Путин пошутил о строительстве Белорусской АЭС«Делаем себе в ущерб»: Путин пошутил о строительстве Белорусской АЭСФото: Сергей ГАПОН
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Строящаяся при поддержке России первая в Белоруссии атомная электростанция значительно улучшит ситуацию с энергоснабжением республики и даст Минску новые экспортные возможности.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на V Форуме регионов России и Белоруссии.

«Себе в ущерб делаем! Вместо того, чтобы газ поставлять, атомную электростанцию вам строим», - пошутил по этому поводу российский лидер.

По словам президента, строительство БелАЭС является на сегодняшний крупнейшим совместным проектом двух стран. Ее первый блок будет запущен в эксплуатацию в 2019 году, второй введут в 2020 году.

Станцию строят недалеко от города Островец в Гродненской области по российскому проекту «ВВЭР-1200». В ее составе будут два энергоблока мощностью 1200 МВт каждый. Генеральным подрядчиком выступил «Атомстройэкспорт» (дочерняя структура «Росатома»).

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