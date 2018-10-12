2018-10-12T17:01:49+03:00
В мире

Президент Украины подписал указ о мерах по защите национальных интересов в Чёрном и Азовском морях

Будет разработан проект о «территориальном море и прилегающей зоне Украины с определением координат средней линии»
Сакина НУРИЕВА
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Президент Украины Петр Порошенко.Президент Украины Петр Порошенко.Фото: REUTERS
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Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ «О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе». Соответствующее решение привёло в действие инициативу Совета национальной безопасности и обороны

Текст указа представлен на сайте украинского лидера. Отмечается, что он вступил в силу с момента публикации.

Как отмечается в документе, правительству необходимо в течении месяца принять решение о внесении в Верховную раду проектов о «внутренних водах, территориальном море и прилегающей зоне Украины с определением координат средней линии».

Текст указа частично засекречен.

Напомним, ранее Порошенко подписал закон о продлении особого статуса Донбасса. Отмечается, что решение «будет способствовать созданию необходимых условий для продолжения процесса мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

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