2018-10-12T17:20:58+03:00
Общество

Турпоток России побил все рекорды

В Ростуризме посчитали, что поток туристов в нашей стране вырос на 10%, составив 90 миллионов человек
Ася РОМАНЧУК
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ЧМ привлек в Россию огромное количество туристовЧМ привлек в Россию огромное количество туристовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Туризм в России стал расти и развиваться. В такому выводу пришли в Ростуризме. За этот год въездной и выездной поток туристов увеличился на 10% и достиг 90 миллионов человек. Для сравнения в прошлом году этот показатель был 81 миллион человек.

Если сравнивать десятилетний показатель, то с 2008 года поток туристов увеличился на 70%, став рекордным за эти годы.

В Ростуризме уверяют, что основную роль сыграло присоединение к России Крыма. Люди с удовольствием едут на полуостров, чтобы отдохнуть. А еще Чемпионат мира по футболу, который прошел в этом году в России. Он привлек огромное количество человек, многие иностранцы увидели страну другими глазами. Мундиаль собрал 6,8 млн болельщиков, которые перемещались по стране. 3,4 млн из них пришлось на иностранных граждан.

Самыми популярными городами у туристов стали Москва, Санкт-Петербург, Крым, Краснодарский край и Владимирская область, пишет газета «Известия».

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