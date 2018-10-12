Миру показали последнюю научную статью Стивена Хокинга

СЕГОДНЯ 17:49 2018-10-12T17:49:57+03:00

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Коллеги Стивена Хокинга опубликовали последний научный труд английского физика под названием «Энтропия черных дыр и мягких волос». Над данной статьей ученый работал за несколько дней до смерти. Информацию и труде разместила на сайте библиотека Корнельского университета.

В статье ученый описывает «информационный парадокс», которым он интересовался последние 40 лет. Хокинг написал публикацию в соавторстве с профессором теоретической физики в Кембридже Малькольмом Перри.

Работа английского учена содежрит важные предсказания о черных дырах. Хокинг считал, что их можно описать по трем параметрам: массе, заряду и спину (момент импульса элементарных частиц).

Ученый развивал теорию Альберт Эйнштейн об относительности. Хокинг пошел дальше, он предположил, что черные дыры, помимо всего прочего, имеют и собственную температуру, которую можно вычислить при помощи одной из специальных симметрий, которая находится вблизи горизонта черной дыры.

Стивен Хокинг также считал, что, если некий предмет бросить в черную дыру, ее температура изменится. Подобное свойство в науке называется энтропией, мерой необратимого рассеивания энергии.

Напомним, ранее общественности стало известно о письме другого ученого - Альберта Эйнштена. Его труд под названием "О Боге" был выставлен на аукционе в Нью-Йорке.