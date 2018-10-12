Россиянам пообещали отличную погоду на Новый год

СЕГОДНЯ 19:10 2018-10-12T19:10:42+03:00

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Синоптики решили порадовать россиян и поделились данными о погоде на Новый год. И хоть до него еще далеко, но не мешает знать, что подготовила погода нам на зимние месяцы.

В Гидрометцентре отметили, что делать такие долгосрочные прогнозы – дело не благодарное, но все же, пока нет никаких предпосылок к тому, что зима будет суровой. Скорее наоборот, она будет мягкой и комфортной. Экстремально холодными зимние месяцы быть не должны.

До конца года температура будет выше климатической нормы, а в новогоднюю ночь ожидается приятная температура, легкий снег.

Похолодание придет в центральную Россию в третьей декаде октября. Тогда же можно ожидать первый снег, пишет сайт «Дни.ру».

Ранее синоптики рассказали, какая зима ждет россиян. Прогнозы положительные, температура воздуха будет в пределах нормы или выше среднего показателя, то есть аномальных морозов не ожидается.