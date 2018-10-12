В МИД РФ усомнились, что спецпредставитель США по Украине знаком с текстом Минских соглашений

СЕГОДНЯ 19:27 2018-10-12T19:27:54+03:00

В ведомстве уверены, что Курт Волкер только на словах выступает за урегулирование в Донбассе

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Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер лишь на словах выступает за соблюдение Минских соглашений по урегулированию в Донбассе, и, вероятно, даже не знаком с их текстом.

Такое мнение выразили в МИД РФ, комментируя слова американского дипломата о том, что Москва якобы отказалась обсуждать план США по размещению на востоке Украины миротворцев ООН, не представив собственных предложений.

В российской внешнеполитическом ведомстве напомнили, что предлагали ввести в Донбасс охранную миссию ООН для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Однако Волкер отверг инициативу, заявив, что она «сохранит существование так называемых народных республик, которым нет места в украинском законодательстве или минских соглашениях».

«Приходится напомнить, что под Минскими договоренностями стоят подписи представителей ДНР и ЛНР, которые являются их сторонами наравне с Киевом. Возникает резонный вопрос, читал ли вообще К. Волкер основополагающие документы украинского урегулирования, которым вроде бы занимается?», - возмутились в МИД РФ.

В министерстве отметили, что Волкер продвигает «концепцию полной оккупации территории ДНР и ЛНР так называемыми «миротворцами» ООН», а также выступает за расширение военной поддержки Киеву, что никак не помогает урегулировать конфликт.

Отдельно подчеркивается, что спецпредставитель агрессивно настроен в отношении российской стороны и призывает к ужесточению санкций против Москвы, что «совершенно выходит за рамки его мандата».