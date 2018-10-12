Трамп считает свою дочь Иванку идеальным кандидатом на должность постпреда США при ООН

СЕГОДНЯ 20:42 2018-10-12T20:42:59+03:00

Американский лидер уверен, что Иванка Трамп была бы «невероятным» постпредом, но опасается слухов о кумовстве

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Американский лидер Дональд Трамп уверен, что его дочь и советница Иванка достойно справилась бы с обязанностями постпреда США при ООН, однако хозяина Белого дома смущают вероятные слухи о «кумовстве».

Об этом президент США написал на своей странице в Твиттер.

«Так замечательно, что все хотят видеть Иванку Трамп на посту постпреда США в ООН. Она была бы невероятна, однако я уже слышу, как доносятся слухи о кумовстве! У нас есть замечательные люди, которые хотят получить эту должность», - отметил глава американского государства.

Ранее Никки Хейли, занимавшая должность постпреда США при ООН с января 2017 года, объявила, что уйдет в отставку в конце года. В ходе пресс-конференции в Белом доме она отметила, что покидает пост не по личным причинам.

В свою очередь Трамп с готовностью принял отставку Хейли и выразил надежду, что в будущем она вернется в его администрацию на должность, которую сама выберет.

Ранее президент США уже говорил, что считает дочь подходящей кандидатурой на пост постпреда в ООН, но тогда Иванка Трамп опровергла слухи о своем возможном назначении. Американский лидер заявил 10 октября, что рассматривает пять претендентов на должность. При этом агентство Reuters уточняет, что из этого списка была исключена экс-помощница президента Дина Пауэлл — ее возвращение в администрацию якобы встретило сопротивление в аппарате Белого дома.