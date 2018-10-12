Лавров: Вашингтон поддерживает провокации Константинопольского патриархата против украинской православной церкви
Патриарх Константинопольский Варфоломей, затевающий провокацию против Украинской православной церкви, пользуется прямой поддержкой Вашингтона. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Украинский патриархат не поворачивался спиной к РПЦ, потому что Украинская православная церковь Московского патриархата выступает против провокаций, которые затевает патриарх Константинопольский при прямой поддержке из Вашингтона», - подчеркнул Лавров в интервью RT France и французским изданиям Paris Match и Le Figaro.
Министр добавил, что в этих целях Варфоломей использует неканонические украинские раскольничьи церкви, которых никогда не признавала ни одна православная церковь.
По словам Лаврова, вмешательство светских властей в церковные дела запрещено законом на Украине, в России и в любом другом государстве, однако это не останавливает американских официальных лиц.
Глава МИД РФ напомним, что действия Константинополя публично поддержал спецпредставитель США по вопросам церковных отношений, а также спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер. Это одна из тех ситуаций, про которые в России говорят «на воре шапка горит», отметил Лавров.
«Люди, которые ни одного факта не могут предъявить, подтверждающего их огульные обвинения, что мы вмешиваемся в чьи-то внутренние дела, ведут себя так, как будто это – норма», - резюмировал Лавров.
Напомним, в настоящее время на Украине действует одна каноническая Украинская православная церковь Москвоского патриархата (УПЦ), а также две непризнанные мировым православием церковные структуры - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь.
В минувший четверг синод Константинопольского патриархата принял решение снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине - Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви (УАПЦ). Также было выражено желание вернуть Киевскую митрополию под контроль Вселенского патриархата и начать процедуру предоставления автокефалии украинским церквям с их последующим объединением.
В свою очередь в Москве пообещали, что будут защищать интересы православных верующих на Украине, если Киев не сможет обуздать националистов и ситуация с УПЦ МП выйдет из правового поля.
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