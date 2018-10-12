2018-10-12T23:03:19+03:00
Политика

Лавров: Вашингтон поддерживает провокации Константинопольского патриархата против украинской православной церкви

Глава МИД РФ упрекнул американские светские власти во вмешательстве в церковные дела другого государства
Денис СУХОВ
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Министр иностранных дел РФ Сергей ЛавровМинистр иностранных дел РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Патриарх Константинопольский Варфоломей, затевающий провокацию против Украинской православной церкви, пользуется прямой поддержкой Вашингтона. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Украинский патриархат не поворачивался спиной к РПЦ, потому что Украинская православная церковь Московского патриархата выступает против провокаций, которые затевает патриарх Константинопольский при прямой поддержке из Вашингтона», - подчеркнул Лавров в интервью RT France и французским изданиям Paris Match и Le Figaro.

Министр добавил, что в этих целях Варфоломей использует неканонические украинские раскольничьи церкви, которых никогда не признавала ни одна православная церковь.

По словам Лаврова, вмешательство светских властей в церковные дела запрещено законом на Украине, в России и в любом другом государстве, однако это не останавливает американских официальных лиц.

Глава МИД РФ напомним, что действия Константинополя публично поддержал спецпредставитель США по вопросам церковных отношений, а также спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер. Это одна из тех ситуаций, про которые в России говорят «на воре шапка горит», отметил Лавров.

«Люди, которые ни одного факта не могут предъявить, подтверждающего их огульные обвинения, что мы вмешиваемся в чьи-то внутренние дела, ведут себя так, как будто это – норма», - резюмировал Лавров.

Напомним, в настоящее время на Украине действует одна каноническая Украинская православная церковь Москвоского патриархата (УПЦ), а также две непризнанные мировым православием церковные структуры - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь.

В минувший четверг синод Константинопольского патриархата принял решение снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине - Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви (УАПЦ). Также было выражено желание вернуть Киевскую митрополию под контроль Вселенского патриархата и начать процедуру предоставления автокефалии украинским церквям с их последующим объединением.

В свою очередь в Москве пообещали, что будут защищать интересы православных верующих на Украине, если Киев не сможет обуздать националистов и ситуация с УПЦ МП выйдет из правового поля.

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