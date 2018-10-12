2018-10-12T23:08:25+03:00
Политика

Российский постпред в ОЗХО оценил работу миссии в Сирии, как «из рук вон плохо»

Александр Шульгин отметил, что сотрудники Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии допустили массу нарушений при расследовании инцидента с применением химоружия
Ася РОМАНЧУК
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Александр Шульгин сказал, что расследование в Сирии было проведено "из рук вон плохо"Александр Шульгин сказал, что расследование в Сирии было проведено "из рук вон плохо"Фото: REUTERS
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Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин оценил работу Миссии в Сирии. Он отметил, что работа специалистов ведется «из рук вон плохо».

Это касается расследования фактов применения в Сирии химического оружия. Нарушается не только порядок последовательности действий при сборе и хранении вещественных доказательств, но выводы делаются без учета всех фактов.

Сотрудники Миссии «не выезжает на места инцидентов; довольствуется дистанционным расследованием. Часто выводы делаются после мониторинга соцсетей или аргументов, полученных от ангажированных НПО и сирийской оппозиции, цитирует слова Шульгина ФАН.

Сведения, предоставленные российской стороной, почти не учитываются, резюмировал постпред.

Россия планирует добиваться, чтобы Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии не допускала подобных нарушений. Работа должна вестись в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия.

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