Российский постпред в ОЗХО оценил работу миссии в Сирии, как «из рук вон плохо»
Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин оценил работу Миссии в Сирии. Он отметил, что работа специалистов ведется «из рук вон плохо».
Это касается расследования фактов применения в Сирии химического оружия. Нарушается не только порядок последовательности действий при сборе и хранении вещественных доказательств, но выводы делаются без учета всех фактов.
Сотрудники Миссии «не выезжает на места инцидентов; довольствуется дистанционным расследованием. Часто выводы делаются после мониторинга соцсетей или аргументов, полученных от ангажированных НПО и сирийской оппозиции, цитирует слова Шульгина ФАН.
Сведения, предоставленные российской стороной, почти не учитываются, резюмировал постпред.
Россия планирует добиваться, чтобы Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии не допускала подобных нарушений. Работа должна вестись в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия.