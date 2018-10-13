2018-10-13T00:02:09+03:00
Политика

Путин обсудил в Совбезе РФ ситуацию с православной церковью на Украине

Президент и члены совета обменялись мнениями о положении УПЦ после снятия анафемы с неканонических церквей
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Ситуацию вокруг Русской православной церкви на Украине обсудил президент РФ Владимир Путин с постоянными членами Совета безопасности в пятницу вечером. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, на совещании поднимались вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня, говорили о международной и внешней политике, а также состоялся обмен мнениями о положении РПЦ на Украине после решения Константинопольского патриархата о снятии анафемы и разрешения автокефалии.

Представитель Кремля отметил, что президент провел совещание в Москве сразу по возвращении из Могилева, где он находился с рабочим визитом, передает ТАСС.

Как писал ранее сайт kp.ru, сейчас на Украине действует одна каноническая Украинская православная церковь Москвоского патриархата (УПЦ). Однако 11 октября Константинопольского патриархата принял решение снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине - Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви (УАПЦ). Кроме того, стало известно, что Киевскую митрополию могут вернуть под контроль Вселенского патриархата и начать процедуру предоставления автокефалии украинским церквям с их последующим объединением.

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