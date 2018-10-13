2018-10-13T00:25:28+03:00
В мире

Ватикан не станет контактировать с неканоническими церквями на Украине

При этом понтифик и Святой престол не намерены вмешиваться в дела православной церкви
Юлия ДИВЕЕВА
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Ватикан не станет поддерживать отношения с неканоническими православными церквями на УкраинеВатикан не станет поддерживать отношения с неканоническими православными церквями на УкраинеФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Ватикан не станет поддерживать отношения с неканоническими церквями на Украине. Такое мнение высказал дипломатический источник в Ватикане.

При этом он подчеркнул, что ни понтифик, ни Святой престол не намерены вмешиваться в дела православной церкви.

«Ватикан категорически не вмешивается в дела православия, но уже ясно, что с той церковью, которую признает Варфоломей, Святой престол в контакт вступать не будет», - цитирует слова дипломата ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 11 октября, синод Константинопольского патриархата снял анафему с главы так называемого Киевского патриархата Филарета Денисенко, а также с главы еще одной раскольничьей группы - «Украинской автокефальной православной церкви» - митрополита Макария. При этом в Константинополе заявили о желании начать процедуру предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

До этого момента на Украине лишь Украинская православная церковь Москвоского патриархата (УПЦ) считалась канонической. В Русской православной церкви (РПЦ) решение Константинопольского патриархата назвали явным и агрессивным вмешательством в дела других церквей, и отметили, что подобных прецедентов в мировой истории еще не было.

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