Москва симметрично ответит Лондону на отказ выдать визы дипломатам
Великобритания получит от России симметричный ответ на свой отказ выдать визы российским дипломатам. Такое заявление сделал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Он отметил, что сначала Москва постарается договориться с Лондоном по дипломатическим каналам.
«Если не получится договориться, а это всегда первая опция — обязательно будем отвечать на симметричной и взаимной основе», — цитирует слова сенатора ТАСС.
Как писал сайт kp.ru, посол России в Великобритании Александр Яковенко сообщил, что британские власти отказываются выдавать визы российским дипломатам, из-за чего российские дипмиссии на территории Соединенного королевства не могут восстановить штатную численность после весенней высылки сотрудников.
Напомним, в марте этого года Великобритания выслала 23 российских дипломата в связи с инцидентом в Солсбери, где были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. При этом до сих пор Лондон не представил никаких доказательств того, что к этому причастна Россия, и что отравление вообще произошло.