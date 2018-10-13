2018-10-13T01:12:26+03:00
Политика

Москва симметрично ответит Лондону на отказ выдать визы дипломатам

В Совфеде заверили, что меры будут предприняты, если МИД РФ не сможет договориться с британскими властями
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Глава международного комитета Совфеда Константин КосачевГлава международного комитета Совфеда Константин КосачевФото: Аца КОШТЭ
Изменить размер текста:

Великобритания получит от России симметричный ответ на свой отказ выдать визы российским дипломатам. Такое заявление сделал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Он отметил, что сначала Москва постарается договориться с Лондоном по дипломатическим каналам.

«Если не получится договориться, а это всегда первая опция — обязательно будем отвечать на симметричной и взаимной основе», — цитирует слова сенатора ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, посол России в Великобритании Александр Яковенко сообщил, что британские власти отказываются выдавать визы российским дипломатам, из-за чего российские дипмиссии на территории Соединенного королевства не могут восстановить штатную численность после весенней высылки сотрудников.

Напомним, в марте этого года Великобритания выслала 23 российских дипломата в связи с инцидентом в Солсбери, где были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. При этом до сих пор Лондон не представил никаких доказательств того, что к этому причастна Россия, и что отравление вообще произошло.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Илон Маск хочет выпускать текилу под брендом Tesla
Ватикан не станет контактировать с неканоническими церквями на Украине
Путин обсудил в Совбезе РФ ситуацию с православной церковью на Украине
МЭР: В России инфляция по итогам 2018 года может составить 3,7-3,9%
Немецкие ученые нашли пользу в пиве
Российский постпред в ОЗХО оценил работу миссии в Сирии, как «из рук вон плохо»
Лавров: Вашингтон поддерживает провокации Константинопольского патриархата против украинской православной церкви
За применение закиси азота не по назначению введут штрафы
Союз биатлонистов России разрешил семи спортсменам выступать за Украину и Белоруссию
Исполнять обязанности министра труда Саратовской области будет первый заместитель уволенной Соколовой
Посол РФ в Великобритании: Лондон отказывается выдавать визы российским дипломатам
«Плохо знают историю»: Лавров назвал обвинения в кибератаках попытками Запада вывести Россию из себя
Трамп считает свою дочь Иванку идеальным кандидатом на должность постпреда США при ООН
Порошенко поручил определить морские границы с Россией
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца четвертого фигуранта дела Кокорина и Мамаева
В МИД РФ усомнились, что спецпредставитель США по Украине знаком с текстом Минских соглашений
Россиянам пообещали отличную погоду на Новый год
WP: Турция продемонстрировала США доказательства убийства журналиста Хашкаджи в саудовском консульстве в Стамбуле
Эксперты прогнозируют всплеск мошенничеств в интернете
Песков рассказал о подготовке четырехстороннего саммита по Сирии
Приставы разделят полномочия с коллекторами и частными детективами
Порошенко высоко оценил учения ВСУ по отражению «агрессии» на Азове
Миру показали последнюю научную статью Стивена Хокинга