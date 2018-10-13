Москва симметрично ответит Лондону на отказ выдать визы дипломатам

СЕГОДНЯ 01:12 2018-10-13T01:12:26+03:00

В Совфеде заверили, что меры будут предприняты, если МИД РФ не сможет договориться с британскими властями

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Великобритания получит от России симметричный ответ на свой отказ выдать визы российским дипломатам. Такое заявление сделал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Он отметил, что сначала Москва постарается договориться с Лондоном по дипломатическим каналам.

«Если не получится договориться, а это всегда первая опция — обязательно будем отвечать на симметричной и взаимной основе», — цитирует слова сенатора ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, посол России в Великобритании Александр Яковенко сообщил, что британские власти отказываются выдавать визы российским дипломатам, из-за чего российские дипмиссии на территории Соединенного королевства не могут восстановить штатную численность после весенней высылки сотрудников.

Напомним, в марте этого года Великобритания выслала 23 российских дипломата в связи с инцидентом в Солсбери, где были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. При этом до сих пор Лондон не представил никаких доказательств того, что к этому причастна Россия, и что отравление вообще произошло.