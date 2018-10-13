Болтон назвал примерные сроки второго саммита США-КНДР

СЕГОДНЯ 01:36 2018-10-13T01:36:37+03:00

Советник американского президента рассказал, что Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в ближайшие месяцы

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Новый двусторонний саммит глав США-КНДР президента Дональда Трампа и председателя Рабочей партии Ким Чен Ына может состояться в ближайшие несколько месяцев. Об этом сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

«Я думаю, что председатель Ким и президент Трамп встретятся в ближайшие несколько месяцев. Мы увидим и другие шаги для достижения прогресса. Президент оставил дверь открытой для Северной Кореи», - заявил он в интервью журналисту Хью Хьюитту, который опубликовал беседу на своем сайте.

Как писал сайт «КП», Трамп пообещал, что следующие переговоры с лидером Северной Кореи по денуклеаризации состоятся после промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут 6 ноября. Ранее в Пхеньяне состоялась встреча Ким Чен Ына с госсекретарем США Майком Помпео, в ходе которой они затронули вопрос организации следующего двустороннего саммита на высшем уровне. Также Ким Чен Ын попросил политика передать Трампу благодарность за усилия по внесению положительных изменений в отношения между странами.