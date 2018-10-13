Хиллари Клинтон закрыли доступ к секретной информации

СЕГОДНЯ 04:26 2018-10-13T04:27:12+03:00

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Экс-госсекретарь и бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон больше не имеет доступа к секретной государственной информации. Как сообщили в Госдепартаменте, она сама направила письмо с просьбой отключить ее от доступа в сеть внешнеполитического ведомства.

«Мы можем подтвердить, что бывший госсекретарь Клинтон сделала этот запрос», - подтвердили в Госдепе агентству РИА Новости.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Клинтон лишена доступа к секретной информации по ее же просьбе, также доступ отозван и у помощницы Клинтон Шерил Майлз.

Напомним, сайт «КП» рассказывал, что в бытность госсекреатрем Клинтон в нарушение правил использовала для служебной переписки личный ящик электронной почты, и частенько работала с госдокументами дома. Расследование ФБР не нашло в этих действиях состава преступления, однако около ста найденных писем содержали секретную информацию, а 30 тысяч были удалены.

В ноябре 2016 ФБР обнаружило тысячи служебных писем на личном компьютере, к которому имели совместный доступ помощница Клинтон Хума Абедин и ее муж, экс-конгрессмен Энтони Уинер. После этого ФБР возобновило расследование в отношении кандидата в президенты. Это дело серьезно повлияло на рейтинг доверия к Клинтон и способствовало ее проигрышу Дональду Трампу.