В США узнали о трудностях России в разработке гиперзвукового оружия

СЕГОДНЯ 06:22 2018-10-13T06:22:33+03:00

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Соединенные Штаты узнали, что у России возникли трудности при разработке новейшего гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард». Такими данными поделились с журналистами источники в американских разведслужбах.

Как передает телеканал CNBC, в РФ недостаточно надежных материалов из углеродного волокна, необходимых для производства «Авангарда», отмечает телеканал. Более того, в Москве считают имеющийся материал из углеродного волокна ненадежным, и поэтому ищет другой источник., поскольку следующее летное испытание запланировано на декабрь.

«Корпус гиперзвукового аппарата не выдерживает нагрева при повторном входе в атмосферу, из-за чего внутренние системы отключаются. Русские остро нуждаются в лучшем материале, потому что им предстоит новый тест, и они не уверены, что материал, используемый для корпуса, обеспечивает достаточную теплозащиту», - приводит CNBC слова одного из своих источников.

Телекомпания также утверждает, что программа разработки гиперзвукового оружия является приоритетной для РФ, которая стремится уложиться в сроки и поставить ее на вооружение к 2020 году.

Напомним, гиперзвуковой комплекс «Авангард» - оружие стратегического назначения. Российские разработки новейших ракетных комплексов идут в секретном режиме.