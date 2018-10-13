Погода в Москве на 13 октября 2018 года: ожидается до +14 градусов и без осадков

СЕГОДНЯ 07:20 2018-10-13T07:20:27+03:00

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 13 октября 2018 года. Как обещают специалисты, как минимум до конца этой недели температура воздуха в столице будет на четыре-пять градусов выше нормы. Так, в субботу воздух прогреется до +12…+14 градусов. При этом в городе будет солнечно, правда, временами небо все же будет затягивать облаками. Кроме того, в мегаполисе вновь обойдется без осадков. Ветер же будет дуть северо-западный и западный со скоростью 3-8 метров в секунду.

А в ночь на субботу, 14 октября, немного похолодает: столбики термометров опустятся до +6…+8 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Между тем в темное время суток дождей также не прогнозируется.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, пока что солнечных дней этой осенью в Москве было явно больше, чем дождливых и холодных. А на этой неделе в столицу пришло «старое» бабье лето - так называют вторую волну осеннего тепла. Причем синоптики дают весьма оптимистичный прогноз на ближайшее время: по мнению метеорологов, хорошая погода задержится в мегаполисе еще дней на десять.