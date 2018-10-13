2018-10-13T07:30:03+03:00
Политика

Болтон едет в Москву улучшать отношения США и России

Помощник Трампа рассказал, что намерен обсуждать во время визита в Россию
Юлия ДИВЕЕВА
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Советник президента США по национальной безопасности Джон БолтонСоветник президента США по национальной безопасности Джон БолтонФото: REUTERS
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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон надеется в ходе своего визита, который запланирован на конец октября, продолжить диалог с Россией. Об этом заявил сам помощник американского лидера в интервью журналисту Хью Хьюитту.

Болтон подчеркнул, что его поездка и переговоры должны стать продолжением того диалога, который начали президенты стран Владимир Путин и Дональд Трамп этим летом в Хельсинки.

«Обсудить отношения между США и Россией и то, где мы можем добиться прогресса, где у нас все еще есть проблемы и разногласия», - уточнил советник в интервью, опубликованном на сайте Хьюита.

По его словам, он постоянно поднимает вопрос о якобы имевшем место российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

«Каждый раз, когда я встречался с русскими на этой должности, включая президента Путина, когда я посещал Россию для подготовки саммита в Хельсинки, я говорил об этом», - заверил Болтон.

Поездка Джона Болтона начнется 20 октября. Он планирует посетить Россию, Азербайджан, Армению и Грузию. Ранее посол США в РФ Джон Хантсман анонсировал его переговоры в Москве с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

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