2018-10-13T08:06:53+03:00
В мире

В Пентагоне сообщили об утечке личных данных сотрудников

Как заявили в американском оборонном ведомстве, кибератака была совершена на компанию, которая занимается организаций поездок военнослужащих
Дарья ИВАШКИНА
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В Пентагоне сообщили об утечке личных данных сотрудниковВ Пентагоне сообщили об утечке личных данных сотрудниковФото: REUTERS
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В Пентагоне рассказали о новой хакерской атаке, в результате которой были украдены личные данные сотрудников.

Как заявил представитель Минобороны США Джозеф Буччино, утечка произошла из-за кибератаки на коммерческую компанию, с которой сотрудничает ведомство. По некоторым сведениям, речь идет о компании, которая занимается организаций поездок американских военных. При этом в Пентагоне заверили, что в руки хакеров попал небольшой объем данных, передает Reuters.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, совсем недавно США обвинили «русских хакеров» в массовой кибератаке. Как заявил тогда прокурор Скотт Брэйди, подозреваемые Вашингтоном люди «пытались взломать компьютеры и сети по всему миру», в частности, их жертвами якобы стали антидопинговые агентства и организации в США и за их пределами.

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