Сильный пожар произошел в кафе на МКАД

СЕГОДНЯ 08:25 2018-10-13T08:38:14+03:00

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В субботу утром, 13 октября, пожар произошел в кафе, расположенном на 56-ом километре МКАД в Москве. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Как рассказали «КП» очевидцы, пожар вспыхнул в трехэтажном здании кафе «Сахара», которое построено по большей части из дерева.

А в МЧС уточнили, что сообщение о ЧП поступило в 05:01 мск. На место происшествия незамедлительно приехали пожарные расчеты. Однако к тому времени огонь почти полностью объял все трехэтажное здание. В результате чтобы потушить пожар, потребовалось почти два часа. «Благодаря оперативному прибытию и слаженной грамотной работе пожарно-спасательных подразделений в 06:49 мск пожар полностью ликвидирован», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного главка МЧС России.

Также там отмечается, что еще до прибытия пожарных горевшее здание самостоятельно покинули пять человек. В итоге обошлось без пострадавших.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в августе на МКАД горел мотосалон. Тогда огнем охватило 700 квадратных метров. К тушению даже был привлечен вертолет Ка-32.