В Испании на кулинарной выставке выбрали лучший «русский салат»

СЕГОДНЯ 08:49 2018-10-13T08:50:06+03:00

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На кулинарной выставке, которая проходила в испанском Сан-Себастьяне, прошел первый конкурс на лучший «русский салат» - так на Пиренейском полуострове называют холодное блюдо, которое является аналогом «оливье».

В результате победителем стал шеф-повар из Барселоны Карлес Абельян. Чтобы сделать самый вкусный «русский салат», каталонцу потребовались такие ингредиенты, как картофель, морковь, тунец, оливки и майонез, сообщает портал Noticia.

Вообще, оливье в Испании готовят по-своему, иногда добавляя в блюдо весьма неожиданные ингредиенты, например, морского ежа, сырую рыбу бонито, хамон или темный майонез.

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