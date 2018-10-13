2018-10-13T08:50:06+03:00
Общество

В Испании на кулинарной выставке выбрали лучший «русский салат»

Речь идет о блюде, которое является аналогом «оливье»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
ОливьеОливьеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

На кулинарной выставке, которая проходила в испанском Сан-Себастьяне, прошел первый конкурс на лучший «русский салат» - так на Пиренейском полуострове называют холодное блюдо, которое является аналогом «оливье».

В результате победителем стал шеф-повар из Барселоны Карлес Абельян. Чтобы сделать самый вкусный «русский салат», каталонцу потребовались такие ингредиенты, как картофель, морковь, тунец, оливки и майонез, сообщает портал Noticia.

Вообще, оливье в Испании готовят по-своему, иногда добавляя в блюдо весьма неожиданные ингредиенты, например, морского ежа, сырую рыбу бонито, хамон или темный майонез.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему оливье стал народным и в чем загадка сельди под шубой

Совместно с партнерами «Комсомолка» приготовила традиционные для праздничного стола блюда (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лондон готовит санкции против Саудовской Аравии из-за исчезновения журналиста
«Маниакальный бред»: Пушков ответил на призыв украинского министра «вернуть Кубань и Москву»
Сильный пожар произошел в кафе на МКАД
Умерла мама Ларисы Гузеевой
В Пентагоне сообщили об утечке личных данных сотрудников
«Я бы сорвался раньше»: Емельяненко назвал Нурмагомедова невероятно терпеливым
Трамп назвал имя нового кандидата в постпреды США при ООН
Болтон едет в Москву улучшать отношения США и России
Погода в Москве на 13 октября 2018 года: ожидается до +14 градусов и без осадков
Рональдиньо запустил собственную криптовалюту
Уволенная министр Саратовской области оказалась миллионершей
В США узнали о трудностях России в разработке гиперзвукового оружия
В России подешевели старые и новые iPhone
Эрмитаж вошел в список 25 лучших музеев мира
Осколки метеорита упали на жилой дом в Японии
Хиллари Клинтон закрыли доступ к секретной информации
Посольство РФ: Визовая война США с Россией контрпродуктивна
Украинский министр призывает соотечественников «вернуть Кубань и Москву»
Освобожденный в Турции пастор летит в США
США продлили сроки завершения контрактов с «Русалом» и En+ до 12 декабря
Болтон назвал примерные сроки второго саммита США-КНДР
Москва симметрично ответит Лондону на отказ выдать визы дипломатам
Илон Маск хочет выпускать текилу под брендом Tesla
Ватикан не станет контактировать с неканоническими церквями на Украине
Путин обсудил в Совбезе РФ ситуацию с православной церковью на Украине