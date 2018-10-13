Лондон готовит санкции против Саудовской Аравии из-за исчезновения журналиста

СЕГОДНЯ 09:21 2018-10-13T09:21:03+03:00

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В субботу, 13 октября, появилась информация о том, что в настоящее время власти Великобритания составляют список чиновников и представителей силовых структур Саудовской Аравии, против которых могут ввести санкции. Как рассказал журналистам источник, близкий к Лондону и Эр-Рияду, подготовка такого перечня началась в связи с исчезновением журналиста Джамаля Хашкаджи.

«Казначейству (министерству иностранных дел) были даны инструкции определить круг потенциальных целей для санкций, и эта работа существенно активизировалась в последние 48 часов», - сказал собеседник газеты The Independent.

Стоит отметить, что для введения ограничений может быть применена недавно принятая британским парламентом «поправка Магнитского», которая позволяет отвечать санкциями на грубые нарушения прав человека.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Джамаль Хашкаджи - саудовский журналист, проживающий в США, обозреватель газеты Washington Post. Он пропал 2 октября после того, как посетил консульство Саудовской Аравии в турецком Стамбуле. Известно, что журналист отправился в диппредставительство своей страны, чтобы оформить документы на брак.