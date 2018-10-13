Кадыров заявил о готовности трудоустроить Мамаева и Кокорина в ФК «Ахмат»

СЕГОДНЯ 10:01 2018-10-13T10:02:09+03:00

При этом глава Чечни подчеркнул, что не ждет от футболистов звездной игры и голов

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что грозненский футбольный клуб «Ахмат» готов трудоустроить Александра Кокорина и Павла Мамаева, ранее арестованных по делу о хулиганстве. При этом политик подчеркнул, что хочет помочь футболистам вне зависимости от итога уголовного дела.

Как считает руководитель республики, спортсмены совершили «абсолютно недопустимые поступки», но «жизнь на этом не должна заканчиваться». По мнению Кадырова, Кокорин и Мамаев стали жертвами звездной болезни.

Кроме того, глава Чечни уверен, что тюремное заключение не поможет футболистам исправиться. «Скажу ответственно, от пребывания в тюрьме и колонии Павел и Александр лучше не станут. Но мы хотим попытаться исправить вместе с ними ошибки прошлого, если это будет позволено», - написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Также политик добавил, что не ждет от игроков звездной игры и голов, подчеркнув при этом, что его цель - «помочь молодым людям вернуться в нормальную жизнь» после тюремного заключения.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, по данным правоохранителей, 8 октября футболисты устроили две драки в Москве: сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала, а затем - чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. В результате 11 октября Тверской суд арестовал Кокорина и Мамаева на два месяца - до 8 декабря.