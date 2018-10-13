В Германии рассказали о важности «Северного потока - 2»

СЕГОДНЯ 10:40 2018-10-13T10:40:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр немецкой земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг рассказала о важности проекта «Северный поток - 2». Как отметила политик, строительство газопровода является правильным решением, ведь ФРГ нуждается в газе для покрытия своих энергетических потребностей.

«Нам нужен газ в качестве энергоносителя, чтобы оставаться надежной промышленной страной. Поэтому я считаю правильным решением строительство еще одной ветки газопровода», - написала Швезиг в своей статье для журнала Wirtschaftswoche.

При этом она назвала «глупостью» утверждения о том, что из-за трубопровода Германия якобы попадает в зависимость от России. Как заметила немецкий политик, в поставках голубого топлива заинтересованы обе стороны.

«Страна должна сама решить, где и каким путем она берет необходимые энергоносители», - подчеркнула Мануэла Швезиг.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в настоящее время США и некоторые другие страны активно выступают против строительства газопровода «Северный поток-2». При этом Вашингтон обвиняет своих партнеров в том, что они «прогибаются» под Россией и сильно зависят от нее.