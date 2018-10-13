2018-10-13T11:42:13+03:00
В мире

В Дании предложили сажать в тюрьму за «пророссийскую» позицию

Власти королевства подготовили законопроект «О мерах по борьбе с незаконным влиянием иностранных разведывательных служб»
Дарья ИВАШКИНА
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В Дании предложили сажать в тюрьму за «пророссийскую» позициюВ Дании предложили сажать в тюрьму за «пророссийскую» позициюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 13 октября, появилась информация о намерении властей Дании ввести уголовную ответственность за «пророссийскую» позицию.

Так, в королевстве уже подготовили соответствующий законопроект: документ под названием «О мерах по борьбе с незаконным влиянием иностранных разведывательных служб» предусматривает до 12 лет тюрьмы. Именно такой срок будет грозить тем датчанам, которые во время предвыборных кампаний позволят себе высказывания, отличающиеся от официальной позиции Копенгагена.

Как пишет местная газета Berlingske, в случае принятия законопроекта в тюрьму будет сажать и тех граждан, которые решат, что антироссийские санкции или отказ от газопровода «Северный поток - 2» вредны для Дании, и поделятся своим мнением со СМИ.

Стоит отметить, что Запад уже давно ведет антироссийскую кампанию, предъявляя нашей стране самые нелепые обвинения.

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