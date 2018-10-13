Основателя группы 3 Doors Down приговорили к 10 годам тюрьмы

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-13T12:00:47+03:00

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Один из основателей группы 3 Doors Down и бывший бас-гитарист коллектива Тодд Харрел получил 10 лет тюрьмы за хранение огнестрельного оружия.

Известно, что Харрела задержали в июне этого года в его собственном доме. Тогда полицию вызвала жена музыканта: женщина рассказала правоохранителям, что во время очередной семейной ссоры ее супруг применил к ней физическое насилие. При этом прибывшие по вызову стражи порядка нашли у рокера оружие и наркотики, сообщает телеканал Fox News.

Стоит отметить, что Тодд Харрелл ранее уже отбывал тюремное заключение. В 2013 году его приговорили к двум годам лишения свободы за то, что он ехал на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения и насмерть сбил человека в Нэшвилле. С тех пор музыкант фактически прекратил выступать в группе, а чуть позже был исключен из ее состава.