2018-10-13T12:44:10+03:00
Наука

Роскосмос попросит наградить экипаж «Союза МС-10»

К наградам также представят специалистов, которые участвовали в операции по спасению космонавтов
Дарья ИВАШКИНА
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Российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг. Фото: twitter.com/roscosmosРоссийский космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг. Фото: twitter.com/roscosmos
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В субботу, 13 октября, в Роскосмосе заявили о намерении просить о награждении российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга. Как считают в госкорпорации, членов экипажа космического корабля «Союз МС-10», аварийно приземлившегося в Казахстане после аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ», необходимо наградить за высокопрофессиональные действия и мужество.

Кроме того, в пресс-службе Роскосмоса подчеркнули, что также планируется представить к наградам специалистов, задействованных в операции по спасению космонавтов, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 11 октября, произошла авария ракеты-носителя «Союз-ФГ», которая должна была вывести пилотируемый корабль «Союз МС-10» на орбиту. В момент ЧП на борту корабля, направившегося к МКС, находились российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг. Обоим удалось выжить, так как система аварийного спасения корабля (САС) сработала штатно.

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