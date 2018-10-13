Армен Джигарханян снова попал в больницу
В субботу, 13 октября, появилась информация о госпитализации народного артиста СССР Армена Джигарханяна. Как заявил его адвокат Евгений Парфенов, в настоящее время актер находится в одной из московских больниц. При этом, по словам защитника, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.
«Накануне Армен Борисович Джигарханян был госпитализирован в одну из столичных больниц. Его состояние оценивается медиками как средней тяжести, но стабильное», - сказал Парфенов ТАСС.
Стоит отметить, что в текущем году это уже пятая госпитализация артиста.
Кстати, напомним, недавно Джигарханян рассказал в эксклюзивном интервью «КП», какие уроки извлек из прошедших семейных неурядиц.
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