2018-10-13T13:03:13+03:00
Звезды

Армен Джигарханян снова попал в больницу

Врачи оценивают состояние актера как средней степени тяжести
Дарья ИВАШКИНА
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Актер Армен ДжигарханянАктер Армен ДжигарханянФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В субботу, 13 октября, появилась информация о госпитализации народного артиста СССР Армена Джигарханяна. Как заявил его адвокат Евгений Парфенов, в настоящее время актер находится в одной из московских больниц. При этом, по словам защитника, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

«Накануне Армен Борисович Джигарханян был госпитализирован в одну из столичных больниц. Его состояние оценивается медиками как средней тяжести, но стабильное», - сказал Парфенов ТАСС.

Стоит отметить, что в текущем году это уже пятая госпитализация артиста.

Кстати, напомним, недавно Джигарханян рассказал в эксклюзивном интервью «КП», какие уроки извлек из прошедших семейных неурядиц.

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