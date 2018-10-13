Путин поздравил Марка Захарова с 85-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравил режиссера Марка Захарова с юбилеем: в субботу, 13 октября, художественному руководителю «Ленкома» исполняется 85 лет.
«С огромным удовольствием присоединяюсь к многочисленным поздравлениям, звучащим сегодня в ваш адрес, и от души желаю вам успехов и благополучия», - говорится в поздравительной телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля. Также глава нашего государства пожелал имениннику «здоровья и всего самого доброго».
При этом российский лидер отметил многочисленные заслуги Захарова. В частности, по мнению Путина, созданный юбиляром Московский театр имени Ленинского комсомола («Ленком») «стал настоящим явлением в культурной и общественной жизни страны». Кроме того, как подчеркнул президент, режиссер за время своей работы «вписал яркие, незабываемые страницы в историю отечественного кинематографа и открыл целую плеяду талантливейших актеров».
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