В Киевском военкомате назвали число уклонистов от призыва в армию

СЕГОДНЯ 14:46 2018-10-13T14:46:28+03:00

На данный момент 33,6 тысяч киевлян не систематически являются в военкоматы, скрываются и не становятся на учет

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Почти 60% украинцев, подлежащих призыву на строчную службу, систематически не являются в военкоматы, скрываются и не становятся на военный учет. Об это в пятницу заявил комиссар Киевского городского военкомата Сергей Клявин.

По его словам, всего в Киеве на учете стоят 90 тысяч молодых людей, из которых 57 549 подлежат призыву. При этом число уклонистов составляет 33 619 (58,4%).

«Это те люди, материалы по которым переданы в органы Нацполиции для розыска и привлечения к ответственности», - отметил Клявин в интервью агентству Liga.net.

Военком добавил, что с началом призывной кампании интернет наполнился информацией о том, как «отмазаться, откосить или спрятаться».

Практика призыва срочников на военную службу была отменена на Украине в 2013 году в связи с объявленным курсом на формирование полностью контрактной профессиональной армии. Однако сразу после начала боевых действий в Донбассе в апреле 2014 года призыв был возобновлен.

Ранее, 12 октября, президент Украины Петр Порошенко продлил сроки осеннего призыва до декабря, хотя изначально планировалось завершить его в ноябре. При этом глава государства вновь повторил обещание, что военнослужащих срочной службы не будут отправлять в район боевых действй в Донбассе.