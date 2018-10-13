2018-10-13T15:04:38+03:00
Политика

Володин допустил выход России из Совета Европы

Спикер ГД напомнил, что кризис в ПАСЕ продолжается уже более четырех лет и организация перестала быть площадкой для обсуждения общих проблем европейских стран
Денис СУХОВ
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Спикер ГД Вячеслав ВолодинСпикер ГД Вячеслав ВолодинФото: Евгения ГУСЕВА
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Россия может покинуть Совет Европы, если ситуация с дискриминацией национальных делегаций в Парламентской ассамблее СЕ не разрешится в ближайшее время. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы можем говорить о том, что если так дальше пойдет, то, конечно, не исключаем выхода из этой структуры», - отметил Володин в эфире телеканала «Россия 1».

Спикер ГД напомнил, что кризис в ПАСЕ продолжается более четырех лет, и все это время организация не может принять в регламент поправки, исключающие возможность дискриминации национальных делегаций. ЗА это время без участия российской делегации были избраны более половины судей европейского суда, а также комиссар по правам человека.

«Если говорить о Парламентской ассамблее Совета Европы, это не Европа. Это возможность для европейских стран обсуждать общие проблемы. Но эти проблемы надо обсуждать, когда тебя слышат. А сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы, как это ни парадоксально, возможности такой не дает», - резюмировал Володин.

Напомним, с 2014 года из-за позиции по Крыму российская делегация в ПАСЕ лишена ряда основных полномочий, включая право голоса, участия в мониторинговых миссиях и уставных органах ПАСЕ.

В конце июня 2017 года Россия приостановила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия российской делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме.

Ранее, 10 октября, генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд заявил, что права России на представительство в Комитете министров и Парламентской ассамблее Совета Европы будут приостановлены с июня 2019 года из-за систематической неуплаты членских взносов.

В свою очереди спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что вопрос по членству России в Совете Европы будет решен до января следующего года.

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