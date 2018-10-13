Ученые научились выращивать "в пробирке" сетчатку глаза человека

СЕГОДНЯ 15:27 2018-10-13T15:27:57+03:00

Ученые уверены, что их открытие поможет в будущем создать рабочие биологические имплантаты глаза, а также изобрести терапию многих нарушений зрительных функций Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Американским ученым удалось в лабораторных условиях вырастить одну из самых чувствительных и сложных частей нашего организма – сетчатку глаза.

Сетчатка – важнейший элемент нашего главного зрительного органа, именно этот его отдел воспринимает отражающийся от предметов свет, «окрашивает» его с помощью колбочек разной чувствительности и преобразует в нервные импульсы, которые передаются в мозг. Для того, чтобы понять как именно образуются колбочки и их светочувствительные рецепторы, биологи из Университета Джона Хопкинса в лабораторных условиях создали органоид сетчатки, способный воспринимать цвета и передавать информацию нервным клеткам, причем его развитие контролировалось. На выращивание фрагмента этой ткани специалистам потребовалось около 9 месяцев.

«Основной проблемой при создании любых типов тканей в лабораторных условиях является выяснение триггерных факторов и условий, приводящих к дифференцировке клеток-предшественников. Ведь получить стволовые клетки не составляет особой проблемы» - объяснили авторы обубликованного в журнале Science исследования.

Ученые уверены, что их открытие поможет в будущем создать рабочие биологические имплантаты глаза, а также изобрести терапию многих нарушений зрительных функций.