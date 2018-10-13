2018-10-13T15:14:39+03:00
В мире

В Лондоне вооруженный ножом мужчина напал на прохожих

В результате инцидента один человек погиб, и еще один - получил серьезные ранения
Дарья ИВАШКИНА
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В Лондоне вооруженный ножом мужчина напал на прохожих‍В Лондоне вооруженный ножом мужчина напал на прохожих‍Фото: REUTERS
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В субботу, 13 октября, неизвестный с ножом напал на прохожих на северо-востоке Лондона. В результате один человек погиб. Как уточнили в Скотленд-Ярде, жертвой нападения стал 23-летний мужчина. Кроме того, еще один молодой человек получил серьезные ранения и был экстренно госпитализирован. В настоящее время врачи оценивают состояние пострадавшего как критическое.

Как уточнили в полиции британской столицы, инцидент произошел в минувшую пятницу, 12 октября, около 22:20 по местному времени (00:20 мск субботы).

Что касается нападавшего, то ему удалось скрыться. В настоящее стражи порядка делают все возможное для скорейшего задержания подозреваемого, говорится в сообщении Скотленд-Ярда.

Отметим, это уже далеко не первый подобный случай в Лондоне. Как сообщал сайт kp.ru, ранее в октябре лондонские полицейские задержали мужчину, который напал на пассажиров городского метро с ножом.

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