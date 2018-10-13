2018-10-13T16:03:02+03:00
Происшествия

Стала известна причина затопления судна с металлоломом в Черном море

По некоторым данным, теплоход накренился и начал тонуть из-за смещения груза
Дарья ИВАШКИНА
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Стала известна причина затопления судна с металлоломом в Черном мореСтала известна причина затопления судна с металлоломом в Черном мореФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Стала известна возможная причина затопления судна под флагом Панамы в Черном море. Как заявили в Морском спасательном подцентре Севастополя, скорее всего, на борту теплохода сместился груз, в результате чего произошел опасный крен, из-за которого судно в итоге и ушло под воду.

«Ночью, вероятно из-за смещения груза, произошел опасный крен судна, и капитан принял решение запросить помощи», - сказали в спасцентре ТАСС. При этом там подтвердили, что с помощью проходящих судов все восемь членов экипажа аварийного теплохода были спасены.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в ночь на субботу, 13 октября, судно с металлоломом, которое двигалось по акватории Черного моря под флагом Панамы, накренилось и начало тонуть в 50 милях от Севастополя. На помощь тонущему теплоходу тут же направились проходившие неподалеку суда. Причем на тот момент экипаж уже благополучно эвакуировался на собственный спасательный плот. В настоящее же время двое граждан Турции и шестеро азербайджанцев благополучно плывут в сторону Новороссийска на танкере «Минерва».

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