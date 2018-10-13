Предназначенная для кухни живность пережила пожар в кафе «Сахара» на МКАД

СЕГОДНЯ 16:40 2018-10-13T16:40:01+03:00

Жизнь этих птиц должна была закончиться на гриле, но судьба распорядилась иначе [видео]

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Пожар, который произошел в кафе «Сахара» на 56-м километре МКАД, не оставил от заведения ничего, кроме пепла и группы выживших... птиц, предназначенных для кухни. Об этом свидетельствует видеозапись с места происшествия.

Судя по видео, пожар практически не затронул прилегающую к кафе территорию и клетки с живностью. По словам очевидцев, утки, курицы и овцы спокойно разгуливают на пепелище, практически игнорируя присутствие людей, к которому, по всей видимости, уже успели привыкнуть.

Сообщение о возгорании в «Сахаре» поступило в 5:01 мск. На место происшествия немедленно выдвинулись пожарные расчеты и сотрудники экстренных служб. Однако к тому времени огонь практически полностью охватил трехэтажное здание, построенное преимущественно из дерева.

Возгорание, площадь которого составила 400 квадратных метров, было полностью ликвидировано к 6:49. К счастью, обошлось без пострадавших — находившиеся в заведении люди самостоятельно покинули горящее здание еще до прибытия пожарных.