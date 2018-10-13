Ответ РПЦ на действия Константинопольского патриархата будет жестким и адекватным

СЕГОДНЯ 17:05 2018-10-13T17:05:06+03:00

Пресс-секретарь патриарха Кирилла отметил, что меры реагирования будут обсуждаться Священным синодом, который соберется в Минске в понедельник

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Русская православная церковь «жестко и адекватно» ответит на действия Константинопольского патриархата на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священник Александр Волков.

«Ответ будет адекватным и жестким. Синод выразит недвусмысленную позицию относительно тех решений, которые были приняты в Стамбул», - заявил представитель московского патриарха.

По его словам, действия Константинополя будут обсуждаться Священным синодом, который соберется в Минске в понедельник. При этом Волков воздержался от предположений относительно того, в чем именно могут заключаться ответные меры. Священник выразил уверенность, что большая часть украинских верующих поддерживает каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата.

«Она имеет свои пути развития и целеполагание. Она является неотъемлемой частью украинского общества», - подчеркнул Волков.

Также он отметил, что после решений синода авторитет патриарха Кирилла среди верующих только возрастет, чего нельзя будет сказать о тех, кто нарушает церковные каноны и вступает в отношения с раскольниками.

«Предстоятель Русской церкви ежечасно и ежедневно молится о своей пастве, в том числе и на Украине, которая ему бесконечно дорога. Он любит украинский народ, и украинский народ любит своего патриарха. И здесь можно говорить только об укреплении его авторитета и понимать, что мы должны поддерживать Украинскую православную церковь и сплачиваться вокруг нее», - резюмировал Волков.

Напомним, в минувший четверг синод Константинопольского патриархата принял решение снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине - Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви (УАПЦ). Также было выражено желание вернуть Киевскую митрополию под контроль Вселенского патриархата и начать процедуру предоставления автокефалии украинским церквям одновременно с их объединением.

В настоящее время на Украине действует одна каноническая Украинская православная церковь Москвоского патриархата (УПЦ), а также две непризнанные мировым православием церковные структуры - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь.

Ранее в Кремле пообещали защитить политико-дипломатическими мерами интересы православных верующих Украины в случае, если Киев не сможет обуздать националистов и ситуация с УПЦ МП выйдет за рамки правового поля.