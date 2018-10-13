Изрезанную картину Бэнкси продали как новый арт-объект

СЕГОДНЯ 17:20 2018-10-13T17:20:39+03:00

Выставляться оно будет не в формате картины в рамке, а в ведре для мусора, отражая концепцию работы Фото: Instagram.com

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Самоуничтожившаяся картина уличного художника Бэнкси получила статус нового арт-объекта и вскоре была продана аукционным домом Sotheby's. Наполовину измельченная картина с изображением девочки с воздушным шаром получила название «Любовь в мусорной корзине».

Произведение получило идентификационный сертификат Бэнкси, в дальнейшем выставляться оно будет не в формате картины в рамке, а в ведре для мусора, отражая концепцию работы – сообщает телеканал CNN.

Покупателем стала та же женщина-коллекционер из Европы, она решила не отказываться от покупки, по ее словам «шедевра моментального искусства». Обновленный вариант арт-объекта, как и ожидали критики и ценители искусства, действительно прибавил в цене, его стоимость увеличилась до 1.5 миллионов долларов.

Напомним, картина «Девочка с шаром» популярного британского андерграундного художника Бэнкси «самоуничтожилась» сразу после продажи за $1,1 млн на аукционе Sotheby's в Лондоне.