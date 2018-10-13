Порошенко уволил с военной службы министра обороны Украины

СЕГОДНЯ 17:31 2018-10-13T17:31:20+03:00

В соответствии с новым законодательством, генерал Степан Полторак продолжит возглавлять министерство обороны страны в качестве гражданского служащего

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Президент Украины Петр Порошенко принял рапорт об увольнении с военной службы от министра обороны страны, генерала Степана Полторака. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Твиттер.

Дело в том, что в соответствии с новым украинским законодательством в сфере нацбезопасности, с 1 января следующего года возглавлять оборонное ведомство страны может только гражданский служащий.

«Я с очень тяжелым сердцем принял рапорт об увольнении генерала армии Украины Полтарака Степана Тимофеевича с военной службы. Но, ценя его вклад в возрождение Вооруженных сил Украины, а до этого в становление Нацгвардии Украины, я принял решение, чтобы он продолжил руководство оборонным ведомством в статусе гражданского министра», - заявил Порошенко.

Президент Украины поспешил уточнить, что согласованные с НАТО новые требования законодательства вполне позволяют подобный маневр, и принятое им решение соответствует «букве и духу» закона.

Также глава украинского государства добавил, что наградил Полторака орденом Богдана Хмельницкого первой степени.