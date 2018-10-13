Украинские военные заявили об уничтожении «российского» беспилотника в Луганской области

СЕГОДНЯ 18:26 2018-10-13T18:27:08+03:00

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Украинский вертолет Ми-24 якобы сбил российский беспилотный летательный апппрат «Орлан-10» в районе населенного пункта Лисичанск в Луганской области. С таким утверждением выступила пресс-служба Операции объединенных сил (ООС) Украины.

Согласно сообщению на странице ООС в Facebook, утром 13 октября аппарат вел разведку по маршруту Лисичанск — Северодонецк, интенсивно маневрируя по высоте и часто меняя курс. На перехват был поднят вертолет Ми-24, который сбил беспилотник у населенного пункта Боровское, где позже были найдены обломки дрона.

В подтверждение своих слов украинские военные представили несколько фотографий аппарата с обломанным крылом и легкими повреждениями.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

В свою очередь представитель Минобороны Луганской народной республики Андрей Марочко назвал утверждения ООС провокационным «низкокачественным фейком», сделанным на скорую руку.

«Люди, имеющие хоть небольшое представление о военном деле, понимают, что осталось бы от беспилотника, если бы его прошила очередь из штатного вооружения Ми-24. Я уверен, что фотографировать было бы абсолютно нечего», - подчеркнул Марочко.

Также он отметил, что луганские ополченцы были бы рады получить на вооружение такие беспилотные аппараты, но на сегодняшний день ничем подобным не располагают.