Трамп опроверг слухи о секретном соглашении с Турцией по пастору Брансону

13 Окт. 20:15 2018-10-13T20:15:56+03:00

Американский лидер подчеркнул, что не «заключает сделок по заложникам», но поблагодарил Турцию за проявленную добрую волю

Изменить размер текста: A A

Американский лидер Дональд Трамп опроверг слухи о негласном соглашении между США и Турцией об освобождении пастора Эндрю Брансона. Соответствующее заявление хозяин Белого дома сделал на своей странице в Твиттер.

«Не было НИКАКОЙ СДЕЛКИ с Турцией по освобождению и возвращению пастора Эндрю Брансона. Я не заключаю сделок по заложникам. Как бы там ни было, США выражают глубокую признательность, которая приведет к хорошим, возможно отличным, отношениям с Турцией», - написал Трамп.

В то же время в своем другом твите президент США поблагодарил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за его помощь в разрешении ситуации с Брансоном. Трамп отметил, что вскоре примет освобожденного пастора в Белом доме.

Напомним, в минувшую пятницу турецкий суд освободил американского пастора Эндрю Брансона, который был задержан в Измире еще в 2016 году и содержался под домашним арестом.

Инстанция приговорила Брансона к трем годам, одному месяцу и 15 дням тюрьмы по обвинению в причастности к госперевороту, но тут уже учла время нахождения гражданина США под арестом и освободила его из-под стражи.

Дело Брансона долго отравляло двусторонние отношения между США и Турцией, которые и без того не были безоблачными. Из-за отказала Анкары освободить Брансона в начале августа американский Минфин ввел санкции против министра юстиции Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в «серьезных нарушениях прав человека».

Затем США ввели повышенные пошлины на ввозимые из Турции сталь и алюминий в размере 20% и 50% соответственно. Политическое и экономическое давление Вашингтона вызвало рекордный обвал турецкой лиры. В ответ Анкара установила дополнительные сборы с американского импорта на общую сумму в $533 миллиона в год.

Ранее американские СМИ сообщили со ссылкой на осведомленные источники, что США и Турция достигли негласной договоренности об освобождении Брансона. Взамен Анкара рассчитывает, что недружелюбные экономические меры Вашингтона будут свернуты.