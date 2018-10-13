Патриарх Кирилл надеется на сохранения единства православной церкви

13 Окт. 21:59 2018-10-13T22:00:17+03:00

Предстоятель РПЦ отметил, что в понедельник Священному синоду предстоит решить много вопросов касательно происходящего в поместных церквях и в частности, на Украине

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что православная церковь найдет в себе силы преодолеть кризис и сохранить единство. Соответствующее заявление он сделал по прибытии в Минск, где в понедельник соберется Священный синод.

По словам предстоятеля РПЦ, синоду предстоит решить множество множество важных вопросов, в том числе отреагировать на происходящее в поместных церквях и на ситуацию на Украине.

«Надеюсь, что православная церковь найдет в себе силы преодолеть те кризисные явления, которые существуют, и сохранить свое единство, столь необходимое для духовного возрождения наших народов», - сказал патриарх Кирилл журналистам.

Также патриарх отметил, что прибыл в Минск, на близку его сердцу белорусскую землю, в год 1030-летия крещения Руси. По его словам, синод впервые в истории соберется здесь «в связи с этим замечательным событием, с празднованием круглой годовщины нашей общей христианской истории».

Ранее представитель патриарха Кирилла выразил уверенность, что по итогам собрания Священного синода в Минске его авторитет среди верующих возрастет еще больше. Ожидается, что во время заседания будут приняты решения относительно «жесткого и адекватного» ответа на действия Константинопольского патриархата на Украине.

Напомним, в минувший четверг синод Константинопольского патриархата принял решение снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине - Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви (УАПЦ). Также было выражено желание вернуть Киевскую митрополию под контроль Вселенского патриархата и начать процедуру предоставления автокефалии украинским церквям одновременно с их объединением.

В настоящее время на Украине действует одна каноническая Украинская православная церковь Москвоского патриархата (УПЦ), а также две непризнанные мировым православием церковные структуры - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь.