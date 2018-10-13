Врио главы Хакасии призвал избирком отозвать иск о снятии с выборов кандидата от КПРФ Валентина Коновалова

13 Окт. 22:06 2018-10-13T22:07:14+03:00

Врио главы Хакасии попросил избирательную комиссию ещё раз оценить все обстоятельства и принять взвешенное решение. Фото: Александр КОЛБАСОВ/ТАСС.

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Врио главы Хакасии Михаил Развожаев в обращении к жителям республики призвал региональный избирком отозвать иск о снятии с выборов кандидата от КПРФ Валентина Коновалова. По мнению Развозжаева, в ходе предвыборной кампании Коноваловым были допущены грубые нарушения, и в юридическом плане у избиркома есть основания для отмены регистрации кандидата. Однако глава региона просит дать выборам состояться, чтобы жители республики сами определили, кто из кандидатов достоин занять пост главы Хакасии.

Врио главы республики сообщил, что попросил избирательную комиссию ещё раз оценить все обстоятельства и принять взвешенное решение.

- С формально-юридической точки зрения были допущены грубые нарушения, а с общечеловеческой — просто нелепые ошибки. Это какая-то непонятная для меня небрежность, когда Российская Федерация превращается в «Российкую». Но стоит ли на основании технических ошибок лишать возможности избирателей самим высказаться в отношении того или иного кандидата? – подчеркнул Развозжаев.

По мнению врио главы региона, жители республики могут сами оценить достоинства и недостатки кандидатов. «Выбрать руководителя региона — это право жителей Хакасии», - отметил он.