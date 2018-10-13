13 Окт. 22:25 2018-10-13T22:25:05+03:00

Эрдоган рассчитывает на возобновление союзнических отношений Турции и США после освобождения Брансона Фото: REUTERS

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Турецкий суд вынес решение по делу американского пастора Эндрю Брансона независимо. Об этом заявил глава республики Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к президенту США Дональду Трампу.

«Надеюсь, что США и Турция продолжат свое сотрудничество так, как подобает союзникам, и будут совместно бороться против террористических организаций, прежде всего, FETO (организация исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена), Рабочей партии Курдистана и «Исламского государства*», - написал Эрдоган в Твиттер.

Напомним, в минувшую пятницу турецкий суд освободил американского пастора Эндрю Брансона, который был задержан в Измире еще в 2016 году и содержался под домашним арестом.

Дело Брансона, которого Анкара подозревала в причастности к попытке госпереворота летом 2016 года, долго отравляло двусторонние отношения между США и Турцией.

Из-за отказала Анкары освободить пастора в начале августа американский Минфин ввел санкции против министра юстиции Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в «серьезных нарушениях прав человека».

Затем США ввели повышенные пошлины на ввозимые из Турции сталь и алюминий в размере 20% и 50% соответственно. Политическое и экономическое давление Вашингтона вызвало рекордный обвал турецкой лиры. В ответ Анкара установила дополнительные сборы с американского импорта на общую сумму в $533 миллиона в год.

Ранее Трамп опроверг слухи о том, что освобождение Брансона стало результатом негласных договоренностей между Вашингтоном и Анкарой. При этом американский лидер выразил Эрдогану благодарность за его «помощь» в урегулировании вопроса.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.