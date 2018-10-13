2018-10-13T23:24:43+03:00
Политика

В Эстонии продолжат подсчитывать ущерб от «советской оккупации»

МИД республики считает такие действия неразумными
Юлия ДИВЕЕВА
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Эстония намерена потребовать компенсацию от "советской оккупации"Эстония намерена потребовать компенсацию от "советской оккупации"Фото: "КП" Архив
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Несмотря на позицию МИД Эстонии, комиссия по оценке ущерба от «советской оккупации» продолжит свою работу, поскольку республика не присоединялась к Советскому Союзу добровольно. Такое разъяснение дала пресс-служба министерства юстиции республики.

Ранее министр иностранных дел страны подчеркнул, что требовать от России компенсации за ущерб неразумно, и такой шаг вряд ли найдет понимание у партнеров Таллина.

«Советский Союз оккупировал Эстонию в 1940 году, и оккупационная власть несет ответственность за время оккупации. Отказ от возмещения ущерба может считаться признанием добровольного присоединения к Советскому Союзу», — заявил возглавляющий комиссию историк Тоомас Хийо.

Он подчеркнул, что Таллин не должен отказываться от изучения нанесенного ущерба, к тому же международное право позволяет предъявлять требования о компенсации, как это в прошлом сделали несколько государств, передает РИА Новости.

Хийо считает, что отказавшись от требований компенсации ущерба, Эстония сотрет из памяти «десятки тысяч граждан, ставших жертвами советской власти, и будет признана бессмысленность и ненужность деятельности тех, кто боролся против оккупационной власти».

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